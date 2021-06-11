Спад ВВП за 4 месяца замедлился до 0,2% – Минэкономики

В январе-апреле 2021 года спад ВВП Украины замедлился до 0,2%.

Об этом говорится в обзоре экономической активности по итогам апреля этого года, публикуемом на сайте Минэкономики.

"Минэкономики оценивает незначительное сокращение объемов ВВП на уровне 0,2% (падение на 2,0% в 1 кв. 2021г., Нна 4,9% за 4 мес. 2020г.)", - говорится в отчете.

Отмечается, что в апреле большинство основных видов экономической деятельности продемонстрировали существенное улучшение ситуации.

"Но на фоне все еще пессимистических настроений бизнеса и усиленных карантинных ограничений в отдельных регионах "красной зоны" эпидемиологической опасности такое улучшение в основном пока является эффектом низкой статистической базы сравнения прошлого года, когда в марте-апреле 2020г. наблюдался пик негативного эффекта на все сферы экономики от воздействия глобальных жестких карантинных ограничений как внутри страны, так и за ее пределами.

То есть существенно лучшие количественные данные апреля 2021 год пока только подтверждают тот факт, что бизнес успешно адаптировался к работе в условиях карантина", - говорится в обзоре.

"Вместе с тем мы не можем пока говорить о посткризисном оздоровлении экономики. На это нужно больше времени", - добавили в Минэкономики.

Напоминаем:

В обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%, в 2022 году - с 4,3% до 3,8%.

МВФ обновил прогнозы развития экономики на ближайшие годы и улучшил оценку мировой экономики до 6% в 2021 году, одновременно по Украине Фонд ожидает рост ВВП на 4%.

Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 3% до 3,8%.

Экономическая правда