Спад ВВП за 4 месяца замедлился до 0,2% – Минэкономики
В январе-апреле 2021 года спад ВВП Украины замедлился до 0,2%.
Об этом говорится в обзоре экономической активности по итогам апреля этого года, публикуемом на сайте Минэкономики.
"Минэкономики оценивает незначительное сокращение объемов ВВП на уровне 0,2% (падение на 2,0% в 1 кв. 2021г., Нна 4,9% за 4 мес. 2020г.)", - говорится в отчете.
Отмечается, что в апреле большинство основных видов экономической деятельности продемонстрировали существенное улучшение ситуации.
"Но на фоне все еще пессимистических настроений бизнеса и усиленных карантинных ограничений в отдельных регионах "красной зоны" эпидемиологической опасности такое улучшение в основном пока является эффектом низкой статистической базы сравнения прошлого года, когда в марте-апреле 2020г. наблюдался пик негативного эффекта на все сферы экономики от воздействия глобальных жестких карантинных ограничений как внутри страны, так и за ее пределами.
То есть существенно лучшие количественные данные апреля 2021 год пока только подтверждают тот факт, что бизнес успешно адаптировался к работе в условиях карантина", - говорится в обзоре.
"Вместе с тем мы не можем пока говорить о посткризисном оздоровлении экономики. На это нужно больше времени", - добавили в Минэкономики.
Напоминаем:
В обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%, в 2022 году - с 4,3% до 3,8%.
МВФ обновил прогнозы развития экономики на ближайшие годы и улучшил оценку мировой экономики до 6% в 2021 году, одновременно по Украине Фонд ожидает рост ВВП на 4%.
Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 3% до 3,8%.
Экономическая правда
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