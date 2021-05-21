В обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%, в 2022 году - с 4,3% до 3,8%.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил экс-министр экономики Игорь Петрашко.

"Наш обновленный макропрогноз, направленный в различные органы и на котором будет также строиться трехлетняя Бюджетная декларация - это рост экономики на 4,1% в этом году (реальный ВВП)", - сказал он.

По его словам, падение экономики по итогам января-марта 2020 оказалось лучше ожидаемого показателя - 2% при ожидаемых 3% проседания.

"С апреля мы видим положительные тенденции, в том числе по росту промышленного производства и ВВП", - добавил Петрашко.

По его словам, министерство ожидает роста инфляции на 8,8% в среднем в 2021 году по сравнению с 2020-м.

Читайте также: Какими будут цены и курс доллара на конец года: обновленные прогнозы НБУ и экономистов

Напоминаем:

После отставки экс-министр экономики и инфраструктуры Игорь Петрашко и Владислав Криклий получат новые должности, Петрашко будет координировать земельную реформу в Офисе президента, заявил президент Владимир Зеленский.

В 1 квартале 2021 года реальный ВВП по сравнению с 1 кварталом 2020 года уменьшился на 2%.

МВФ обновил прогнозы развития экономики на ближайшие годы и улучшил оценку мировой экономики до 6% в 2021 году, одновременно по Украине Фонд ожидает рост ВВП на 4%.

Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 3% до 3,8%.

Реальный ВВП Украины сократился на 4% в 2020 году, номинальный ВВП, то есть в фактических ценах, составил 4,194 трлн грн.

В Минэкономики сохраняли прогноз роста экономики Украины в 2021 году на 4,6% ВВП.