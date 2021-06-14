Все разделы
Укр / Рус

Трансформацию угольных регионов планируют начать в этом году – Шмыгаль

Понедельник, 14 июня 2021, 15:21
 

В этом году планируется начать трансформацию угольных регионов, для этого хотят создать соответствующий фонд с привлечением международных партнеров.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал во время форума "Украина 30. Экономика без олигархов".

По словам главы правительства, трансформация угольных регионов была также заложена в экономическую стратегию Украины. Кабмин уже создал координационный центр по вопросам трансформации, начал работу секретариат энергетического партнерства.

Кроме того, отметил Шмыгаль, продолжается диалог по созданию мультидонорського фонда трансформации угольных регионов.

"Уже в этом году мы планируем начать трансформацию угольных регионов при поддержке европейских партнеров", - добавил он.

Напоминаем:

В феврале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел видеоконференцию с представителями Федерального министерства экономики и энергетики Германии по реформированию угольного сектора и трансформации угледобывающих регионов.

Так, в настоящее время разрабатывается программа по постепенному отказу от использования угля на период до 2030 года.

Сейчас в Украине 61 угольный регион - это моногорода, которые привязаны к единому предприятию, угольной шахте или станции.

Однако в соответствии с проектом Концепции трансформации угольной отрасли, все убыточные шахты Украины закроют в течение 10 лет, а в ближайшие годы минимизируют дотирования угольных предприятий из бюджета.

Для того, чтобы социально обеспечить людей в этих регионах, разрабатывается стратегия их трансформации.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Кабмин шахты

powered by lun.ua
Материалы по теме
Кабмин планирует сократить количество госслужащих на 10% – премьер 11 июня 2021, 15:30
Правительство назначило служебное расследование в отношении председателя "Энергоатома" 11 июня 2021, 13:38
К зиме Украина планирует подойти с 17 миллиардами кубометров газа в хранилищах 10 июня 2021, 15:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!