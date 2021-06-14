Курс гривни приблизился к отметке 27 за доллар
Понедельник, 14 июня 2021, 09:00
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 14 июня на уровне 27,04 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,79 грн (на 11 июня - 33,99 гривни).
Напоминаем:
11 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,02 - 27,04 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 11 июня на уровне 27,11 гривни.
Экономическая правда
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