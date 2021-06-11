Гривня сильно зміцніла до євро на закритті міжбанку

11 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,02 - 27,04 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,02 - 27,04 гривні;

Євро – 32,74 - 32,76 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,95 – 27,13 гривні. Євро купують по 32,70 гривні, продають по 33,05 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,05 - 27,07 гривні, євро - 32,74 - 32,90 гривні.

Нагадуємо:

11 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,10 - 27,12 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 11 червня на рівні 27,11 гривні.

Економічна правда