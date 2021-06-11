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Курс гривні до долара трохи знизився

П'ятниця, 11 червня 2021, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 11 червня на рівні 27,11 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,99 грн (на 10 червня – 33,02 гривні).

Нагадуємо:

10 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,08 - 27,10 гривні.

10 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,10 - 27,12 гривні.

Економічна правда

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