Курс гривні до долара трохи знизився
П'ятниця, 11 червня 2021, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 11 червня на рівні 27,11 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,99 грн (на 10 червня – 33,02 гривні).
Нагадуємо:
10 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,08 - 27,10 гривні.
10 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,10 - 27,12 гривні.
Економічна правда
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