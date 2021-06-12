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Укр / Рус

Шмыгаль: полностью завершены выплаты "карантинных" 8 тысяч

Суббота, 12 июня 2021, 16:01

На этой неделе (7-11 июня) полностью завершены выплаты "карантинных" 8 тысяч гривен. 

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль. 

Он отметил, что это уже второй раз за последние полгода Правительство запустило программу прямых выплат предпринимателям и работникам, которые были вынуждены ограничить работу усиления карантина. "Только по этим программам прямых выплат общая сумма составила фактически 6.5 млрд грн", - написал Шмыгаль.

Напоминаем:

На выплату единовременной материальной помощи для предпринимателей и наемных работников правительство направило 1,4 миллиарда гривень. 

Кабмин своим постановлением утвердил перечень видов экономической деятельности, по которой ФОПы и наемные работники у "красных" зонах карантина могут претендовать на получение госпомощи.

9 апреля, вступил в силу закон о предоставлении госпомощи в размере 8 тыс грн предпринимателям и наемным работникам, которые остановили свою деятельность из-за ограничений в "красных" зонах.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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