Шмыгаль: полностью завершены выплаты "карантинных" 8 тысяч

На этой неделе (7-11 июня) полностью завершены выплаты "карантинных" 8 тысяч гривен.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что это уже второй раз за последние полгода Правительство запустило программу прямых выплат предпринимателям и работникам, которые были вынуждены ограничить работу усиления карантина. "Только по этим программам прямых выплат общая сумма составила фактически 6.5 млрд грн", - написал Шмыгаль.

Напоминаем:

На выплату единовременной материальной помощи для предпринимателей и наемных работников правительство направило 1,4 миллиарда гривень.

Кабмин своим постановлением утвердил перечень видов экономической деятельности, по которой ФОПы и наемные работники у "красных" зонах карантина могут претендовать на получение госпомощи.

9 апреля, вступил в силу закон о предоставлении госпомощи в размере 8 тыс грн предпринимателям и наемным работникам, которые остановили свою деятельность из-за ограничений в "красных" зонах.