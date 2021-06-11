Гривня сильно окрепла к евро на закрытии межбанка
11 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,02 - 27,04 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,02 - 27,04 гривни;
Евро - 32,74 - 32,76 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,95 - 27,13 гривни. Евро покупают по 32,70 гривни, продают по 33,05 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,05 - 27,07 гривни, евро - 32,74 - 32,90 гривни.
Напоминаем:
11 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,12 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 11 июня на уровне 27,11 гривни.
Экономическая правда
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