Гривня сильно окрепла к евро на закрытии межбанка



11 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,02 - 27,04 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,02 - 27,04 гривни;

Евро - 32,74 - 32,76 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,95 - 27,13 гривни. Евро покупают по 32,70 гривни, продают по 33,05 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,05 - 27,07 гривни, евро - 32,74 - 32,90 гривни.

Напоминаем:

11 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,12 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 11 июня на уровне 27,11 гривни.

Экономическая правда