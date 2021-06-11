Курс валют на 11 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

11 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,10 - 27,12 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,05 - 27,07 гривні;

Євро – 32,95 - 32,98 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,98 – 27,16 гривні. Євро купують по 32,75 гривні, продають по 33,10 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,02 - 27,10 гривні, євро - 32,89 - 33,01 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 11 червня на рівні 27,11 гривні.

10 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,08 - 27,10 гривні.

10 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,10 - 27,12 гривні.

Економічна правда