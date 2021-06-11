Курс валют на 11 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,10 - 27,12 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,05 - 27,07 гривні;
Євро – 32,95 - 32,98 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,98 – 27,16 гривні. Євро купують по 32,75 гривні, продають по 33,10 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,02 - 27,10 гривні, євро - 32,89 - 33,01 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 11 червня на рівні 27,11 гривні.
10 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,08 - 27,10 гривні.
10 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,10 - 27,12 гривні.
Економічна правда
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