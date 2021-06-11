Витренко хочет ограничить роль Коломойского на рынке нефтепродуктов

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что государство должно ограничить роль Игоря Коломойского на рынке нефти и нефтепродуктов.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"К сожалению, при предыдущем руководстве "Нафтогаза" остановился соответствующий западным стандартам и стандартам ОЕСР поиск нового главы правления "Укрнафты", который не был бі подконтролен Коломойскому.

Сейчас мы начинаем восстанавливать эти поиски нового главы правления "Укрнафты" - дочерней компании, где Коломойский является миноритарным акционером", - сказал он.

По его словам, "главная идея заключается в том, что правительство не может позволить Коломойскому играть такую ​​роль на рынке нефти и нефтяных продуктов".

"Правительство обязано обеспечить, чтобы у нас был надлежащий рынок без злонамеренного воздействия любых олигархов", - отметил Витренко.

Напомним:

Стокгольмский арбитраж признал отсутствие своей юрисдикции по иску миноритарных акционеров "Укрнафты" (три оффшорные компании, связанные с Игорем Коломойским), которые хотели взыскать с государства Украина больше 6 млрд долларов и проценты, начисленные на эту сумму.

"Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты". Группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", среди которых в частности Игорь Коломойский - около 42% акций.

Нардеп и соратник олигарха Игоря Коломойского Игорь Палица подтвердил, что группа "Приват" управляет "Укрнафтой" с 2003 года (Палица был председателем правления компании в 2003-2007 годах).