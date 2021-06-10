Производители продуктов питания подняли цены на 30% за год
Оптовые цены производителей промышленной продукции в мае 2021 года в сравнении с маем прошлого года выросли на 33,1%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Цены в пределах Украины выросли на 25,4%, за пределы Украины – на 65,9%.
В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 30,1%, в том числе в пределах Украины – на 21%, за пределы Украины – на 61,7%.
Больше всего возросли цены в производстве сахара – на 61,6%, в том числе внутри Украины – на 68%.
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Напоминаем:
В мае 2021 года инфляция в годовом измерении подскочила до 9,5% после 8,4% в апреле.
Цены на продовольствие в мае выросли на 4,8% и испытали наибольший месячный рост с 2010 года, это вызвано подорожанием масла, сахара и зерновых в мире.
Экономическая правда
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