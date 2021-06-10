"Энергоатом" заключил с Westinghouse контракт по топливу на Ровенскую АЭС

10 июня "Энергоатом" и Westinghouse подписали контракт на разработку и предоставление лицензионной документации на топливные сборки ВВЭР-440 для энергоблока №2 Ровенской атомной электростанции - это еще один шаг к отказу от российского топлива.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Глава национальной компании Петр Котин подчеркнул, что это соглашение является важным шагом на пути диверсификации источников поставки ядерного топлива на украинские атомные станции.

"Заключив этот договор, Энергоатом продолжил диверсификацию и сделал еще один шаг для укрепления безопасности и независимости энергетической отрасли Украины", - добавил он.

Котин напомнил, что контракт на поставку топлива для реакторов ВВЭР-440 Ровенской АЭС разрабатывался с учетом опыта сотрудничества с Westinghouse по диверсификации поставок для реакторов ВВЭР-1000 и был подписан 30 сентября 2020 года.

Следующим этапом к внедрению топлива для реакторов ВВЭР-440 на украинских АЭС является его лицензирование в соответствии с требованиями законодательства и нормативных документов Украины.

Планируется, что первую опытную партию топливных сборок (не более 12 штук) производства компании Westinghouse загрузят в активную зону энергоблока №2 Ровенской АЭС в 2024 году. Общий объем поставок по контракту предусматривает не менее 1056 топливных сборок.

Напоминаем:

Westinghouse Electric Company и НАЭК "Энергоатом" 30 сентября 2020 года подписали контракт на поставку ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 Ровенской АЭС.

К концу 2021 энергоблоки на Ровенской АЭС начнут работать на топливе американской компании Westinghouse, таким образом из 15 энергоблоков "Энергоатома" 8 будут работать на американском топливе.

Экономическая правда