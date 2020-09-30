Westinghouse та "Енергоатом" підписали контракт на постачання ядерного палива
Середа, 30 вересня 2020, 12:51
Westinghouse Electric Company та НАЕК "Енергоатом" у середу підписали контракт щодо постачання ядерного палива для реакторів ВВЕР-440 Рівненської АЕС.
Про це повідомляється в спільному прес-релізі компаній, передає Інтерфакс-Україна.
"Ця угода є ще одним успішним кроком протягом тривалого партнерства "Енергоатома" та компанії Westinghouse", - йдеться в повідомленні.
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