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Westinghouse та "Енергоатом" підписали контракт на постачання ядерного палива

Середа, 30 вересня 2020, 12:51
 

Westinghouse Electric Company та НАЕК "Енергоатом" у середу підписали контракт щодо постачання ядерного палива для реакторів ВВЕР-440 Рівненської АЕС.

Про це повідомляється в спільному прес-релізі компаній, передає Інтерфакс-Україна.

"Ця угода є ще одним успішним кроком протягом тривалого партнерства "Енергоатома" та компанії Westinghouse", - йдеться в повідомленні.

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Економічна правда
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