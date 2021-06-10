В НБУ объяснили, почему инфляция подскочила до 9,5%

В мае 2021 года инфляция ускорилась до 9,5% в годовом измерении, больше всего подорожали топливо, административно регулируемые услуги и обработанные продовольственные товары.

Об этом говорится в комментарии Нацбанка.

Так, до 11,2% в годовом измерении ускорились темпы роста цен на обработанные продовольственные товары, особенно на подсолнечное масло и продукты его переработки. Также увеличение затрат на сырье и энергию привело к повышению цены на хлеб, макаронные, кондитерские изделия и мясные продукты.

Повышение стоимости услуг ускорился до 8% г / г. Быстрее всего - на услуги предприятий общественного питания, культуры и отдыха, аренды, содержания и ремонта жилья. Росли услуги такси из-за повышения цен на топливо.

Вследствие устойчивого потребительского спроса ускорился рост цен на непродовольственные товары (до 1,4% г / г). Скорее дорожали фармацевтическая продукция, мебель и бытовая техника, а медленнее - одежда, обувь, товары для личного ухода, компьютерная техника.

Снижались темпы роста цен на сырые продукты питания до 7,1% г / г. Стремительнее дешевел картофель, а лук оставалась вдвое дешевле, чем в прошлом году. Медленнее дорожали яблоки и яйца из-за исчерпания эффекта низкой базы сравнения.

В то же время, подорожание некоторых сырых продуктов ускорилось. Так, значительно повышались цены на мясо вследствие увеличения стоимости кормов. Сокращение производства вместе с повышением мировых цен обусловило подорожание молока.

Увеличились темпы роста административно регулируемых цен (до 17,3% г / г)

Стоимость природного газа для населения стремительно увеличилась из-за повышения мировых цен и низкую базу сравнения. Ускорилось также подорожание транспортных услуг прежде всего из-за увеличения расходов на топливо и оплату труда.

Рост стоимости топлива ускорилось (до 37,4% г / г). Это связано с повышением мировых цен на нефть и с сохранением высокого спроса со стороны населения.

В течение ближайших месяцев инфляционное давление будет сохраняться прежде всего за высоких мировых цен, в частности на энергоносители и продовольственные товары.

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Напоминаем:

В мае 2021 года инфляция в годовом измерении подскочила до 9,5% после 8,4% в апреле.

В НБУ ожидают, что в 2021 году инфляция составит 8%, пик инфляционного всплеска придется на 3 квартал года прежде всего из-за низкой прошлогодней базы сравнения.

Экономическая правда