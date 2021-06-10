Задолженность по выплате больничных достигла 3 миллиардов – Минсоцполитики

Задолженность по выплате больничных сейчас составляет около 3 млрд гривен.

Об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель министра социальной политики Евгений Котик, передает "Укринформ".

Комментируя объем задолженности по листкам временной нетрудоспособности, он сказал: "На сегодня это около 3 млрд грн".

По его словам, Кабмин принял решение о выделении средств для Фонда соцстрахования, и после проведения всех необходимых бюджетных процедур они будут перечислены на погашение задолженности.

В Минсоцполитики сказали, что такая задолженность связана со вспышкой заболеваемости COVID-19, когда в конце прошлого года в два раза увеличилось количество листков временной нетрудоспособности и продолжительность пребывания на больничном.

По словам чиновника, запуск электронного больничного позволит ускорить выплату.

Напомним:

Минцифра вместе с Минздравом, НСЗУ, Минсоцполитики, Пенсионным фондом и ФССУ запустили электронные больничные - с июня по август будет действовать переходная модель, с 1 сентября этого года все медучреждения должны формировать их в электронном виде.

Ранее Фонд социального страхования заявил, что выплачивает больничные и декретные в полном объеме, однако есть задержки в сроках финансирования.