В Украине заработали электронные больничные

Минцифра вместе с Минздравом, НСЗУ, Минсоцполитики, Пенсионным фондом и ФССУ запустили электронные больничные - с июня по август будет действовать переходная модель, с 1 сентября этого года все медучреждения должны формировать их в электронном виде.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Запуск электронных больничных - важный шаг для введения режима "без бумаги" в медицинской и социальной сферах. Это - сервис, который облегчит жизнь пациентов, врачей и работодателей. Благодаря электронным больничным удастся уничтожить коррупционные злоупотребления в этой сфере и сэкономить средства для государства" , - заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Процесс получения больничного для украинцев значительно упростился. Пациент приходит к врачу на осмотр. Врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре и заверяет его КЭПом. Вы получите об этом уведомление от E-health.

Оттуда через несколько секунд больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда. Там формируется электронный листок нетрудоспособности - это именно тот документ, по которому вам начисляют выплаты. Об этом вы также получите сообщение на телефон, уже от ПФУ", - пояснили в Минздраве.

"Введенные изменения заработают постепенно. Для этого нужны время, обучение и разъяснение для медицинских работников и всех, кто причастен к этому процессу. Но хочу заверить, что мы со своей стороны готовы поддерживать и дополнительно объяснять при необходимости. Ведь мы идем к тому, чтобы сделать процесс получения больничного максимально удобным и прозрачным", - сказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

В Пенсионный фонд попадет только та информация, которая необходима для начисления выплат: причина нетрудоспособности, период больничного и врач, который его выписал. Ни ПФУ, ни работодатель не будут знать диагноз. Каждый документ можно будет проверить по специальному номеру на сайте Пенсионного фонда.

С июня по август в Украине будет действовать переходная модель внедрения е-больничных - медицинские учреждения будут постепенно переходить на формирование электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности. А с 1 сентября этого года все медучреждения должны формировать их в электронном виде.

Экономическая правда