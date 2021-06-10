Глава Минэнерго уплатил 500 миллионов гривен налогов с гонораров от Международного суда
Министр энергетики Герман Галущенко уплатил 564,4 тыс грн налогов с гонораров, которые он получил от Международного арбитражного суда при Международной торговой палате.
Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии Галущенко, которое опубликовано в Реестре деклараций.
Согласно сообщению, Галущенко 2 июня оплатил 564 382 гривен налога на доходы физических лиц, который уплачивается по результатам годового декларирования.
Напомним:
Герман Галущенко, которого Рада 29 апреля назначила министром энергетики, задекларировал 5,145 млн грн доходов за 2020 год, из них 1,8 млн грн - его зарплата в "Энергоатоме".
Верховная Рада 29 апреля поддержала кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины - он стал первым постоянным министром за более года работы правительства Дениса Шмыгаля.
Галущенко занимал должность вице-президента НАЭК "Энергоатом" с мая 2020 года.
Комитет по вопросам энергетики и ЖКХ поддержал кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики по представлению премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Экономическая правда
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