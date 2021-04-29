Новый глава Минэнерго задекларировал больше 5 миллионов дохода за прошлый год

Герман Галущенко, которого Рада 29 апреля назначила министром энергетики, задекларировал 5,145 млн грн доходов за 2020 год, из них 1,8 млн грн - его зарплата в "Энергоатоме".

Об этом свидетельствует декларация Галущенко, которую он подал 27 апреля в качестве кандидата на должность министра.

В частности, Галущенко в прошлом году получил 222,7 тыс грн зарплаты по совместительству в КНУ имени Тараса Шевченко, 1,78 млн грн зарплаты по основному месту работы в "Энергоатоме" и 3,135 млн грн гонораров от Международного арбитражного суда при Международной торговой палате.

Жена министра - Ольга Богданова - задекларировала 643 тыс грн дохода от предпринимательской деятельности, 23 тыс грн процентов и 61,4 тыс грн зарплаты в компании "Пространство 86".

Кроме этого, Галущенко задекларировал 152 тыс долларов наличными, его супруга - 180 тыс долларов наличными.

На счетах министр держит 855,3 тыс грн, 112,6 тыс долл и 14 евро, его жена - 29,7 тыс грн.

Среди недвижимости он задекларировал дом площадью 319,7 квадратных метров в Киевской области и квартиру пощею 45,5 кв. м в Киеве. Министр также имеет в совместной собственности с Игорем Станивым и квартиру в Киеве площадью 64,3 кв. м.

Ольга Богданова имеет квартиру в Киеве площадью 63,5 кв. м в общей собственности с матерью.

Также Галущенко указал 3 земельных участка (1885 кв. м, 2112 кв. м и 927 кв. м) в Киевской области.

Министр имеет право пользования автомобилем Mercedes GLS-350 2017 года выпуска, а его жена - право пользования автомобилем Land Rover 2018 выпуска.

Также в декларации отмечается, что Ольга Богданова является конечным бенефициаром компании "Пространство 86" (100% уставного капитала).

Кроме этого, она указала в совместной собственности право интеллектуальной собственности на знак для товаров и услуг №171378.

Напомним:

Верховная Рада 29 апреля поддержала кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины - он стал первым постоянным министром за более года работы правительства Дениса Шмыгаля.

Галущенко занимал должность вице-президента НАЭК "Энергоатом" с мая 2020 года.

Комитет по вопросам энергетики и ЖКХ поддержал кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики по представлению премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Минэнерго представит до 1 июля 2021 года новую модель специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения.

Экономическая правда