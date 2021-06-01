Зеркаль стала советницей министра энергетики
Экс-советник главы правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль стала советницей министра энергетики Германа Галущенко.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики.
1 июня министр Галущенко и еврокомиссар Кадри Симсон обсудили выполнение плана реализации Меморандума о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнерству между Украиной и ЕС и Соглашения об ассоциации.
"Стороны уделили внимание вопросу газопровода "Северный поток-2". Еврокомиссар Кадри Симсон подтвердила, что позиция европейской стороны неизменна в этом вопросе: "Северный поток-2" не выполняет функцию диверсификации поставок газа, ЕС не поддерживает реализацию этого проекта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с украинской стороны во встрече также приняли участие заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков, советник министра Елена Зеркаль.
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Напомним:
Советник главы правления "Нафтогаза" Елена (Лана) Зеркаль покинула компанию после увольнения Андрея Коболева и назначения главой компании Юрия Витренко.
Ранее Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил на нее и.о. министра энергетики Юрия Витренко.
Экономическая правда
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