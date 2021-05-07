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Гривня ослабла к евро на закрытии межбанка

Пятница, 7 мая 2021, 17:14
 

7 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,74 - 27,76 гривни;

Евро - 33,61 - 33,63 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,65 - 27,83 гривни. Евро покупают по 33,20 гривни, продают по 33,61 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,72 - 27,81 гривни, евро - 33,29 - 33,46 гривни.

Напомним:

7 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 7 мая на уровне 27,72 гривни.

Экономическая правда

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