Мировые цены на продовольствие на наивысших уровнях 11 месяцев подряд – ООН

Мировые цены на продовольствие в апреле продолжили расти одиннадцатый месяц подряд, индекс цен вырос на 1,7% и держится на самых высоких с 2014 года уровнях.

Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Индекс цен на продовольствие в апреле составил 120,9 пункта, что на 1,7% выше мартовского показателя и на 30,8% - апреля прошлого года. Ежемесячный индекс остается на самых высоких с мая 2014 года уровнях 11 месяцев подряд.

Индекс цен на сахар в течение месяца увеличился на 3,9% из-за опасений низкого предложения на рынке. Это приблизительно на 60% выше уровня апреля 2020.

Касательно растительного масла, индекс вырос на 1,8%. В частности, подорожало соевое и рапсовое масло, а подсолнечное стало несколько дешевле.

На 1,7% вырос индекс цен на мясо. "Цены на мясо птицы оставались стабильными, что отражает общую сбалансированность мирового рынка", - добавили в ФАО.

Индекс цен на зерновые вырос на 1,2%, на кукурузу - на 5,7%. Международные цены на пшеницу были преимущественно стабильными. На молочные продукты индекс вырос на 1,2%.

Напоминаем:

Мировые цены на продовольствие растут десятый месяц подряд - индекс Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) вырос на 2,1% в марте до самого высокого уровня с 2014 года.

В апреле 2021 года уровень потребительских цен вырос на 8,4% по сравнению с апрелем 2020 года, по сравнению с мартом 2021 года - на 0,7%.

Экономическая правда