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Ціни на продовольство зростають десятий місяць поспіль – ФАО

Четвер, 8 квітня 2021, 14:42
 

Світові ціни на продовольство зростають десятий місяць поспіль – індекс Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) зріс на 2,1% у березні до найвищого рівня з 2014 року. 

Про це повідомляє пресслужба ФАО.

Так, у березні індекс цін на продовольство становив 118,5 пунктів, що на 2,1% вище на рівень лютого. 

Найбільше зросли ціни на рослинну олію – за березень індекс зріс на 8%, що є майже рекордним показником за десять років. Особливо різко подорожчала соєва олія.

Індекс цін молочної продукції піднявся на 3,9% проти лютого 2021 року. Зокрема скоротилася пропозиція масла на ринку, що призвело до високих цін на продукцію.

На 2,3% зріс індекс цін на м’ясні продукти. Водночас, індекс цін на зерно навпаки скоротилися на 1,8%, та залишається на 26,5% понад рівня минулого березня.

Впали ціни і на цукор – індекс скоротився на 4% у березні.

Нагадуємо:

Індекс цін на продукти харчування у січні зріс на 4,3% з грудня та встановився на найвищому з липня 2014 року рівні у 113,3 пункта.

Економічна правда



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