На выплату "карантинных" 8 тысяч уже направили 600 миллионов – Минэкономики
По состоянию на 6 мая 600 млн грн направили на выплату госпомощи 75 тысячам наемных работников и предпринимателей, деятельность которых была приостановлена из-за усиления карантина в "красных" зонах.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
В частности, 380 млн грн были направлены на помощь наемным работникам, 220 млн грн - ФОПам.
"Сейчас большинство регионов выходят из жестких карантинных ограничений. Однако получить помощь от государства можно в течение 30 дней со дня введения правил "красной" зоны в регионе, где ФОП или наемный работник осуществляют деятельность.
Если этот регион был отнесен к "красной" зоне в течение февраля-марта, необходимо обратиться за помощью через портал или приложение "Дія" до 19 мая. На сегодня уже есть более 320 тыс таких заявок", - заявил министр экономики Игорь Петрашко.
По его словам, программа государственной поддержки предпринимателей и наемных работников будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в "красную" зону.
Подробнее об условиях программы можно узнать по ссылке: https://bit.ly/2QzqmNG.
Напоминаем:
По состоянию на 28 апреля более 300 тыс предпринимателей и наемных работников, деятельность которых была приостановлена из-за усиления карантинных ограничений, подали заявки на получение госпомощи в размере 8 тыс грн, на выплаты уже пошли первые 200 млн грн.
На выплату единовременной материальной помощи для предпринимателей и наемных работников правительство направило 1,4 миллиарда гривень. Ожидается, что услугой воспользуются 175 тысяч граждан.
ФОПы в регионах "красной" зоны с 19 апреля могут подавать заявки на финансовую компенсацию от государства в размере 8 тыс грн - сделать это можно через онлайн-сервис "Дія".
Экономическая правда
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