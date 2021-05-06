На выплату "карантинных" 8 тысяч уже направили 600 миллионов – Минэкономики

По состоянию на 6 мая 600 млн грн направили на выплату госпомощи 75 тысячам наемных работников и предпринимателей, деятельность которых была приостановлена ​​из-за усиления карантина в "красных" зонах.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В частности, 380 млн грн были направлены на помощь наемным работникам, 220 млн грн - ФОПам.

"Сейчас большинство регионов выходят из жестких карантинных ограничений. Однако получить помощь от государства можно в течение 30 дней со дня введения правил "красной" зоны в регионе, где ФОП или наемный работник осуществляют деятельность.

Если этот регион был отнесен к "красной" зоне в течение февраля-марта, необходимо обратиться за помощью через портал или приложение "Дія" до 19 мая. На сегодня уже есть более 320 тыс таких заявок", - заявил министр экономики Игорь Петрашко.

По его словам, программа государственной поддержки предпринимателей и наемных работников будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в "красную" зону.

Подробнее об условиях программы можно узнать по ссылке: https://bit.ly/2QzqmNG.