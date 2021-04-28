На выплату "карантинных" 8 тысяч уже пошли первые 200 миллионов – министр

По состоянию на 28 апреля более 300 тыс предпринимателей и наемных работников, деятельность которых была приостановлена ​​из-за усиления карантинных ограничений, подали заявки на получение госпомощи в размере 8 тыс грн, на выплаты уже пошли первые 200 млн грн.

Об этом заявил министр экономики Игорь Петрашко, передает пресс-служба министерства.

Отмечается, что первые выплаты уже направлены на счета заявителей.

"Те ФОПы и работники, которые подали заявки в первые дни работы программы, уже начинают получать помощь. Первые 200 млн гривен уже ушли на выплаты и дальше процесс будет ритмичным.

Хочу всех успокоить, что при необходимости на программу будут предусмотрены дополнительные средства, ведь программа будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в "красную" зону", - сказал Петрашко.

"Кроме государственной помощи, предприниматели и наемные работники, деятельность которых была приостановлена ​​на время пребывания региона, в котором они работают, в "красной" зоне, могут получить дополнительные выплаты из местного бюджета региона, в случае введения таких выплат по решению органов местного самоуправления.

Отдельное заявление на эту помощь подавать не нужно, достаточно регистрации в приложении "Дія". Далее Минцифры в десятидневный срок после окончания срока подачи заявлений формирует и передает местным органам, на территории которых введены ограничительные противоэпидемические мероприятия, перечни застрахованных лиц для принятия решения о предоставлении помощи за счет средств соответствующего местного бюджета", - пояснили в Минэкономики.

Напоминаем:

На выплату единовременной материальной помощи для предпринимателей и наемных работников правительство направило 1,4 миллиарда гривень. Ожидается, что услугой воспользуются 175 тысяч граждан.

ФОПы в регионах "красной" зоны с 19 апреля могут подавать заявки на финансовую компенсацию от государства в размере 8 тыс грн - сделать это можно через онлайн-сервис "Дія".

Экономическая правда