"Энергоатом" также раскритиковал новый механизм спецобязательств

В "Энергоатоме" заявили, что ежегодные потери компании от работы по новой модели спецобязательсв (ПСО) составят минимум 3 млрд грн.

Об этом говорится в заявлении НАЭК.

"Внесенные и уже узаконенные изменения содержат нормы, которые не только не улучшают, а наоборот - еще больше дискриминируют и ограничивают работу "Энергоатома", открывая путь коррупции, злоупотреблениям и очередным схемам.

В результате таких "новаций" НАЭК будет дополнительно тратить (терять!) М\минимум 3 млрд грн в год", - заявил "Энергоатом" с призывом к правительству отменить действие постановления и сохранить предыдущую модель ПСО до 1 июля этого года.

Компания объясняет свою позицию тем, что, согласно решению правительства, "Энергоатом" должен будет компенсировать поставщикам универсальных услуг финансовые расходы в случае, если они после оплаты тарифов на передачу, распределение и поставку будут иметь на расчеты с генерацией менее 10 грн/МВт-ч.

"Сейчас только в шести из 24 ПУУ, с которыми НАЭК должен заключить договоры, по результатам продажи электрической энергии населению формируется положительный остаток денежных средств для приобретения продукции в компании. Остальные же поставщики имеют отрицательное сальдо, поэтому будут нуждаться денежной компенсации со стороны "Энергоатома", - подчеркнули в НАЭК.

Напомним:

Кабмин не изменил тариф на электроэнергию для населения, оставив цену на уровне 1 грн 68 коп за кВт/ч.

Также правительство 28 апреля продлило механизм действия возложенных социальных обязанностей (ПСО) до 30 июня.

"Новые правила устанавливают, что государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" будут осуществлять продажу электроэнергии напрямую поставщикам универсальных услуг по двусторонним договорам, без посредника в виде ГП "Гарантированный покупатель", - заявил премьер Денис Шмыгаль.

В "Укргидроэнерго" заявили, что убыток предприятия от продажи электроэнергии по новому механизму возложения специальных обязанностей (ПСО), по предварительным расчетам, составляет 2,3 млрд грн.

Экономическая правда