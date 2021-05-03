В "Укргидроэнерго" раскритиковали новый механизм спецобязательств

В "Укргидроэнерго" заявили, что убыток предприятия от продажи электроэнергии по новому механизму возложения специальных обязанностей (ПСО), по предварительным расчетам, составляет 2,3 млрд грн.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Согласно новому порядку, ЧАО "Укргидроэнерго" обязали осуществлять покупку электроэнергии в торговой зоне "остров Бурштынской ТЭС", и продавать ее по цене около 10 грн/МВт·ч поставщикам универсальных услуг (ПУП) в "острове Бурштынской ТЭС" в почасовых объемах, необходимых для удовлетворения потребностей бытовых потребителей, потребляющих электрическую энергию на территории этой же торговой зоны.

А также компенсировать все расходы ПУПов, которые не покрываются тарифом на электроэнергию для бытовых потребителей, в виде платы за услуги по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей", - заявили в компании.

"Фактически мы получили новую, так называемую, финансовую модель PSO. Когда мы вынуждены тратить полученный доход компании. Продавать дешевле, ради того, чтобы купить дороже у частного производителя.

Это не имеет ничего общего с экономикой и такая модель не предусматривает развития. Но это решение акционера и компания вынуждена его выполнять", - заявил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности "Укргидроэнерго" Богдан Сухецкий.

Он подчеркнул, что это 9 итерация изменений PSO почти за полтора года, при этом не понятно, на какой период будут действовать нововведения.

В заявлении компании также говорится, что новый Порядок возложения ПСО "создает критический риск недостаточности оборотных средств общества".

"Более 20 млн грн ежедневно необходимо будет авансировать на счет эскроу для торговли на РДН и ВРД в "острове Бурштынской ТЭС", оплачивать услугу по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей, а также дополнительно пополнять финансовую гарантию.

В условиях значительной задолженности со стороны НЭК "Укрэнерго" на балансирующем рынке в размере 2,4 млрд грн, ЧАО "Укргидроэнерго" окажется в ситуации, когда не сможет выполнять свои обязательства не только по уплате обязательных платежей по новому механизму PSO и в рынке электроэенергии (покупка электрической энергии, услуги по передаче, диспетчеризации, распределению и т.д.), а также обязательства перед МФО и перед государством по уплате налогов, дивидендов и других обязательных платежей в государственный бюджет", - добавили в пресс-службе.

Также отмечается, что в постановлении Кабмина не определены источники финансирования и порядок определения компенсации, предоставляемой участникам рынка, на которые возлагаются спецобязанности.

Напомним:

Кабмин не изменил тариф на электроэнергию для населения, оставив цену на уровне 1 грн 68 коп за кВт/ч.

Также правительство 28 апреля продлило механизм действия возложенных социальных обязанностей (ПСО) до 30 июня.

"Новые правила устанавливают, что государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" будут осуществлять продажу электроэнергии напрямую поставщикам универсальных услуг по двусторонним договорам, без посредника в виде ГП "Гарантированный покупатель", - заявил премьер Денис Шмыгаль.

Экономическая правда