Официальный курс: гривня ослабла к евро

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 1 июня на уровне 27,47 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,51 грн (на 31 мая - 33,39 гривни).

Напоминаем:

31 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,46 - 27,48 гривни.

31 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,49 - 27,51 гривни.

Экономическая правда