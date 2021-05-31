Официальный курс: гривня ослабла к евро
Понедельник, 31 мая 2021, 20:16
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 1 июня на уровне 27,47 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,51 грн (на 31 мая - 33,39 гривни).
Напоминаем:
31 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,46 - 27,48 гривни.
31 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,49 - 27,51 гривни.
Экономическая правда
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