Украина хочет запустить собственный спутник в сотрудничестве со SpaceX - Уруский

Украина ведет переговоры с компанией SpaceX Илона Маска для запуска собственного спутника "Сич 2-30 (2-1)" в декабре этого года.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский рассказал в эфире Первого делового, сообщает Интерфакс-Украина.

Для запуска в декабре спутника дистанционного зондирования земли, о котором ранее говорил президент, ведутся технические переговоры со SpaceX совместимости "Сич 2-30 (2-1)" с ракетным носителем компании. По словам вице-премьера, вскоре станет ясно, возможно ли это осуществить.

Уруский отметил, что сейчас спутник почти готов: "Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску". Он добавил, что лично побывал в Днепре на "Южмаше", где проверил реальное положение космического аппарата.

"Последний раз мы запускали серьезный спутник дистанционного зондирования 10 лет назад. Поэтому действительно это становится важным событием для нас ", - рассказал глава ведомства.

Напомним:

Ранее вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский рассказал, что президент Владимир Зеленский дал задание вывести в космос аппарат дистанционного зондирования земли.