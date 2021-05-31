Гривня ослабла к евро на закрытии межбанка

31 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,46 - 27,48 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,46 - 27,48 гривни;

Евро - 33,50 - 33,53 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,36 - 27,55 гривни. Евро покупают по 33,23 гривни, продают по 33,57 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,37 - 27,45 гривни, евро - 33,31 - 33,392 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 31 мая на уровне 27,50 гривни.

31 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,49 - 27,51 гривни.

Экономическая правда