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Официальный курс валют: гривня укрепилась к доллару и евро

Понедельник, 31 мая 2021, 09:00
 

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 31 мая на уровне 27,50 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,39 грн (на 28 мая - 33,57 гривни).

Напоминаем:

28 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,51 - 27,53 гривни.

28 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,49 - 27,51 гривни.

Экономическая правда

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