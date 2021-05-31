Официальный курс валют: гривня укрепилась к доллару и евро

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 31 мая на уровне 27,50 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,39 грн (на 28 мая - 33,57 гривни).

Напоминаем:

28 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,51 - 27,53 гривни.

28 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,49 - 27,51 гривни.

Экономическая правда