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Украинские негосударственные пенсионные фонды начали покупать акции Apple и Tesla

Понедельник, 3 мая 2021, 15:50
 

Украинские негосударственные пенсионные фонды начали инвестировать средства в ценные бумаги иностранных компаний, допущенных Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) к обращению на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

"К портфелям негосударственных пенсионных фондов и паевых инвестиционных фондов вошли ценные бумаги крупнейших технологических компаний мира - Apple, Microsoft, Tesla и одних из самых известных индексных фондов - Vanguard 500 Index Fund и Invesco QQQ Trust SM", - заявили в регуляторе.

"Сейчас мы видим достаточно небольшие объемы этого инструмента на рынке. Однако тот факт, что он вызывает интерес и им начинают пользоваться - это положительный результат для всех.

Мы уверены, что это только начало и в дальнейшем этот инструмент займет свое достойное место в портфелях большинства украинских инвесторов", - заявил глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

К обращению на территории Украины допущены 34 ценные бумаги иностранных эмитентов. С перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Напомним:

Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов хочет организовать программу для предоставления возможности гражданам купить акции госкомпаний.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о допуске иностранных ценных бумаг к обращению на территории Украины.

Экономическая правда

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ценные бумаги акции НКЦБФР

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