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Глава НКЦБФР хочет реализовать "народное" IPO для госкомпаний

Воскресенье, 2 мая 2021, 11:30
 

Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов хочет организовать программу для предоставления возможности гражданам купить акции госкомпаний.

Об этом он сообщил в интервью одному из телеканалов. 

"Мы постараемся организовать "народные" IPO для государственных предприятий, которые являются собственностью государства на 100%. Мы попробуем небольшие пакеты реализовать с помощью IPO и предложить широкому кругу инвесторов ", - заявил председатель НКЦБФР. 

По его словам, это поможет привлечению инвестиций одновременно и в государстве и в бюджет. 

"Народные IPO были соседних странах и это дало хороший результат в первую очередь для государства", - сообщил Магомедов. 

Напомним:

Руслан Магомедов намерен сделать ставку на развитие энергобирж и клиринга в сотрудничестве с рынком. 

Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку возглавил экс-советник руководителя Офиса президента Руслан Магомедов.

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IPO фондовый рынок

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