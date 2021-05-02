Глава НКЦБФР хочет реализовать "народное" IPO для госкомпаний
Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов хочет организовать программу для предоставления возможности гражданам купить акции госкомпаний.
Об этом он сообщил в интервью одному из телеканалов.
"Мы постараемся организовать "народные" IPO для государственных предприятий, которые являются собственностью государства на 100%. Мы попробуем небольшие пакеты реализовать с помощью IPO и предложить широкому кругу инвесторов ", - заявил председатель НКЦБФР.
По его словам, это поможет привлечению инвестиций одновременно и в государстве и в бюджет.
"Народные IPO были соседних странах и это дало хороший результат в первую очередь для государства", - сообщил Магомедов.
Напомним:
Руслан Магомедов намерен сделать ставку на развитие энергобирж и клиринга в сотрудничестве с рынком.
Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку возглавил экс-советник руководителя Офиса президента Руслан Магомедов.
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