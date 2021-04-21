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В Украине допустили к обращению казначейские облигации США

Среда, 21 апреля 2021, 09:00
 

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о допуске иностранных ценных бумаг к обращению на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Речь идет о:

казначейских облигациях правительства США/U.S. Treasury notes;

облигациях SSB NO. 1 PLC;

акциях инвестиционного биржевого фонда иностранного эмитента iShares Asia 50 ETF;

акциях инвестиционного биржевого фонда иностранного эмитента Vaneck Vectors Gold Miners ETF.

Ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к обращению на территории Украины на фондовых биржах и внебиржевом рынке.

Сейчас к обращению на отечественном рынке капитала допущено 34 ценных бумаги иностранных эмитентов.

Экономическая правда

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облигации США НКЦБФР

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