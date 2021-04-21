В Украине допустили к обращению казначейские облигации США
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о допуске иностранных ценных бумаг к обращению на территории Украины.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Речь идет о:
казначейских облигациях правительства США/U.S. Treasury notes;
облигациях SSB NO. 1 PLC;
акциях инвестиционного биржевого фонда иностранного эмитента iShares Asia 50 ETF;
акциях инвестиционного биржевого фонда иностранного эмитента Vaneck Vectors Gold Miners ETF.
Ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к обращению на территории Украины на фондовых биржах и внебиржевом рынке.
Сейчас к обращению на отечественном рынке капитала допущено 34 ценных бумаги иностранных эмитентов.
Экономическая правда
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