В Украине допустили к обращению казначейские облигации США

Инфляция выходит из-под контроля: почему растут цены и когда это закончится 2021 год принес украинцам неприятный сюрприз в виде постоянного роста цен на продукты питания. Чем он вызван и когда закончится? (укр)

Медоварня за миллион долларов. Как пасечник-любитель производит древний напиток на основе меда и фруктов Бизнесмен из Броваров искал способ, как увеличить добавленную стоимость меда и теперь производит древний медовый напиток в промышленных масштабах. Что это за продукт и станет ли он новой "визитной карточкой" Украины.(укр)