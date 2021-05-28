Гривня резко окрепла к евро
Пятница, 28 мая 2021, 19:01
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 31 мая на уровне 27,50 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,39 грн (на 28 мая - 33,57 гривни).
Напоминаем:
28 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,49 - 27,51 гривни.
28 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,51 - 27,53 гривни.
Экономическая правда
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