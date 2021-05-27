Официальный курс: гривня укрепилась
Четверг, 27 мая 2021, 18:32
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 28 мая на уровне 27,53 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,57 грн (на 27 мая - 33,68 гривни).
Напоминаем:
27 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,50 - 27,52 гривни.
27 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,54 - 27,56 гривни.
Экономическая правда
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