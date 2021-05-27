Гривня укрепилась на закрытии межбанка

27 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,50 - 27,52 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,50 - 27,52 гривни;

Евро - 33,54 - 33,56 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,41 - 27,60 гривни. Евро покупают по 33,33 гривни, продают по 33,68 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,45 - 27,51 гривни, евро - 33,38 - 33,52 гривни.

Напоминаем:

27 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,54 - 27,56 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 27 мая на уровне 27,55 гривни.

Экономическая правда