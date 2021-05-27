Минсоцполитики возобновило работу сервиса для подачи документов на субсидии онлайн

Минсоцполитики заявило о возобновлении работы электронного сервиса для представления документов на назначение жилищной субсидии в онлайн-режиме.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Работу электронного сервиса возобновили в связи с изменениями в Программе жилищных субсидий и утверждением новых форм заявления и декларации для оформления жилищной субсидии.

"Доработанное программное обеспечение электронного сервиса "Система предварительной регистрации документов для назначения жилищной субсидии" начало свою работу в штатном режиме с 25 мая этого года", - говорится в сообщении.

В Минсоцполитики напомнили, что обратиться за оформлением жилищной субсидии можно любым удобным образом:

через уполномоченных лиц территориальных общин (в том числе старостаты) и ЦНАП;

непосредственно в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов;

заполненные бланки можно отправить по почте в адрес органа социальной защиты населения;

через электронный сервис, который размещен на официальном сайте Минсоцполитики в разделе "Е-Сервис" - "Жилищные субсидии" https://subsidii.mlsp.gov.ua.

Органам социальной защиты населения поручено обеспечить своевременную обработку поданных с использованием электронного сервиса документов в соответствии с требованиями порядка предоставления субсидий.

Также в министерстве обратили внимание, что согласно принятому Кабмином решению назначение субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали выплаты в отопительном сезоне 2020-2021 годов, будет проводиться без обращений граждан (автоматически), кроме домохозяйств, которым жилищная субсидия:

предоставлялась в денежной безналичной форме;

была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений; внутренне перемещенные лица и т.п.);

была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации (детей, внуков, других лиц, которые зарегистрированы, но по адресу назначения субсидии не проживают).

Напомним:

Правительство внесло определенные коррективы в новые правила получения субсидий - в частности, новые изменения позволят передавать субсидии без подачи соответствующего заявления (за некоторыми исключениями).

В Минсоцполитики напомнили, что с мая произошли изменения в программе жилищных субсидий - для ее оформления на следующий период украинцы имеют 5 месяцев неотопительного периода.

С 1 мая все 100% украинцев, которые получают субсидию, будут получать ее живыми деньгами, также вводятся некоторые новые правила для тех, кому субсидии назначаться не будут.

Начиная с мая, получатели субсидий должны будут подать новую заявку на ее получение. Заявки можно будет подавать в течение следующих 5 месяцев. Сделать это можно в том числе онлайн или по почте.

Экономическая правда