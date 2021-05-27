Лещенко предлагает для стабилизации инфляции снизить ставку НДС до 14% на всю группу сельхозтоваров

Министр агрополитики Роман Лещенко заявил, что нужно снизить до 14% ставку НДС на всю группу сельхозтоваров, чтобы стабилизировать инфляцию.

Об этом он сказал в интервью LB.ua.

По его словам, "у нас волатильность рынков дошла до абсурда"

"Мы аналитику делали по подсолнечному маслу. Торговые сети подняли цену на подсолнечное масло настолько быстро - при том что есть продуктовый запас, есть этапность поставок - что сейчас украинское масло в польском супермаркете на прилавке стоило на 10% дешевле, чем в нашей украинской торговой сети .

Но чтобы украинское масло доставить в Польшу, его надо растаможить, нужно уплатить налоги, сборы, другие обязательные платежи, сделать торговую наценку и др. И мы видим, что есть проблема", - сказал министр.

"Нам срочно необходимо принять закон о внутренней торговле. Надо сбалансировать ценообразование. Антимонопольный комитет должен работать на полную.

А для того, чтобы сбалансировать инфляцию и предотвращать резкий рост цен, я поддерживаю инициативу, которая действует в европейский странах: на сельскохозяйственную группу товаров, в первую очередь социально значимые: масло, масло, необходимо снижать ставку НДС. Не ставить квоты, ограничения, закрывать рынки, а сбалансировать стоимость через сниженную ставку НДС на сельскохозяйственную продукцию до конечного потребителя", - добавил он.

По словам Лещенко, "до 14% на всю группу сельхозтоваров надо снизить НДС, чтобы стабилизировать инфляцию, которая нас ожидает в этом и следующем году".

"На часть с/х продукции у нас действует ставка в 14%. Моя цель - достичь расширения ставки 14% на всю группу с/х продукции", - подчеркнул он.

"Снизив ставку НДС для всех, мы еще и боремся с налоговыми скрутками. И еще хочу сказать, что за счет того, что мы снижаем ставку НДС, мы минимизируем риски работать в тени по зерну", - сказал также министр.

Напомним:

В Раде зарегистрировали 2 законопроекта о возврате ставки НДС для видов сельскохозяйственной продукции к прошлой стандартной ставке в 20%.

Минагрополитики предлагает установить ставку 14% НДС на все виды сельхозпродукции без исключений для удешевления социально значимых продуктов питания.

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3656, который, в частности, предусматривает снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14%.

Эксперты считают, что принятый Радой законопроект противоречит принципам сотрудничества с МВФ и не соответствует положениям Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, который предусматривает снижение ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 14% по операциям по поставке и ввозу на территорию Украины некоторых видов сельскохозяйственной продукции.

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