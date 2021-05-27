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Курс валют на 27 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки

Четверг, 27 мая 2021, 10:40
 

27 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,54 - 27,56 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,54 - 27,56 гривни;

Евро - 33,59 - 33,61 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,43 - 27,62 гривни. Евро покупают по 33,35 гривни, продают по 33,70 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,45 - 27,55 гривни, евро - 33,39 - 33,54 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 27 мая на уровне 27,55 гривни.

26 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,55 - 27,57 гривни.

26 мая котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,54 - 27,56 гривни.

Экономическая правда

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