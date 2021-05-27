Министр агрополитики рассказал, когда обнародуют фамилии причастных к земельным махинациям

Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что списки причастных к земельным махинациям обнародуют по результатам независимого международного антикоррупционного аудита.

Об этом он сказал в интервью LB.ua.

"В режиме бесплатной приватизации за 20 лет было выведено из государственной в частную собственность более 5 млн гектаров земли. Фактически, украли территорию Словакии на территории Украины. При этом воровали все и лучшие земли. Чернозем и т.п. А также забирали недра. То есть есть земельный участок в Полтаве - просто чернозем.

Но по странному стечению обстоятельств на этом земельном участке в 100 га находятся нефтегазовые месторождения. И странным образом какой-то сын чиновника с Госгеокадастра получал со своей семьей там по 2 гектара", - рассказал министр.

"Скажу откровенно, в этих 5 млн гектаров огромное количество выведено земель с недрами нашего государства. И их надо будет возвращать. Есть несколько вариантов, как мы это будем делать. В том числе через санкционный механизм, который будем применять. Потому что в этих делах замешано огромное количество чиновников.

По результатам независимого международного антикоррупционного аудита, мы обнародуем соответствующие списки владельцев земель и связанных сетей лиц, причастных к этим махинациям, схемы, по которым осуществлялся вывод земель из государственной в частную собственность и отразим это в публичной карте портала Национальной инфрастуктуры геопространственных данных", - добавил он.

По его словам, правоохранительные органы проведут соответствующую аналитическую и процессуальную работу "с целью подачи этих материалов СНБО на предмет угроз нацбезопасности по потере значительных массивов государственных земель".

"И по результатам коллегиального рассмотрения, СНБО будет принимать соответствующие решения. По какому принципу будут формироваться списки махинаторов, будут ли пороги украденного; в списки попадут только владельцы награбленного или также служащие, которые способствовали махинациям - вопрос уже правоохранительных органов", - сказал Лещенко.

Напомним:

Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что к людям, которые занимались земельными махинациями, будут применены санкции СНБО.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №2194 о проведении земельной децентрализации, а также заявил, что за время моратория на продажу земли некоторые политики и бизнесмены украли у государства землю площадью почти 2 полуострова Крым.

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Как государство будет возвращать назад 5 миллионов га земли. Вторая часть интервью с главой Госгеокадастра