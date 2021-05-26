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В Украину возобновились поставки сжиженного газа "Роснефти" – СМИ

Среда, 26 мая 2021, 19:30
 

Компания Socar New Enegry осуществит первую поставку сжиженного газа производства "Роснефти" в Украину - первую партию ожидает компания "Авантаж".

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на участников рынка.

"Партия СУГ объемом 630 т производства Новокуйбышевского НПЗ была отгружена 21 мая на адрес ст. "Заворычи", - сказал собеседник издания.

Издание добавляет, что в с. Заворычи (Киевская обл.) газонаполнительной станцией располагает только "Авантаж".

Напоминаем:

Компания Socar New Enegry осуществила первую поставку дизтоплива производства "Роснефти" в Украину.

Ранее государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подписала соглашение о праве экспорта нафпродуктов "Роснефти" в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.

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Роснефть топливо

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Экономическая правда
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