В Украину возобновились поставки сжиженного газа "Роснефти" – СМИ
Компания Socar New Enegry осуществит первую поставку сжиженного газа производства "Роснефти" в Украину - первую партию ожидает компания "Авантаж".
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на участников рынка.
"Партия СУГ объемом 630 т производства Новокуйбышевского НПЗ была отгружена 21 мая на адрес ст. "Заворычи", - сказал собеседник издания.
Издание добавляет, что в с. Заворычи (Киевская обл.) газонаполнительной станцией располагает только "Авантаж".
Напоминаем:
Компания Socar New Enegry осуществила первую поставку дизтоплива производства "Роснефти" в Украину.
Ранее государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подписала соглашение о праве экспорта нафпродуктов "Роснефти" в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.
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