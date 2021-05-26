Кабмин увеличил количество членов набсовета Экспортно-кредитного агентства

На заседании 26 мая Кабмин определил количество членов наблюдательного совета Экспортно-кредитного агентства (ЭКА), теперь оно состоит из 7 человек.

Об этом говорится в пояснительной записке к постановлению.

Так, ранее устав ЭКА определял количественный состав наблюдательного совета из пяти человек. В то же время, законом количественный состав не ограничивается - совет только должен включать в себя более 5 человек.

Таким образом была потребность согласования текста устава закону "Об акционерных обществах".

Помимо увеличения состава наблюдательного совета правительство расширило перечень его компетенций. В частности, он сможет принимать решения об эмиссии ценных бумаг, кроме акций.

Напоминаем:

Новый министр экономики Алексей Любченко считает, что министерству необходимо активизировать корпоративную реформу и дать новый толчок для работы экспортно-кредитного агентства, восстановить эффективную работу торгово-экономических миссий.

Правительства 31 марта принял постановление, которым увеличил уставный капитал "Экспортно-кредитного агентства" (ЭКА) до 2 миллиардов гривен путем докапитализации его на 1,8 миллиарда гривен.

Экономическая правда





