Все разделы
Укр / Рус

Кабмин увеличил количество членов набсовета Экспортно-кредитного агентства

Среда, 26 мая 2021, 18:27
 

На заседании 26 мая Кабмин определил количество членов наблюдательного совета Экспортно-кредитного агентства (ЭКА), теперь оно состоит из 7 человек.

Об этом говорится в пояснительной записке к постановлению.

Так, ранее устав ЭКА определял количественный состав наблюдательного совета из пяти человек. В то же время, законом количественный состав не ограничивается - совет только должен включать в себя более 5 человек.

Таким образом была потребность согласования текста устава закону "Об акционерных обществах".

Помимо увеличения состава наблюдательного совета правительство расширило перечень его компетенций. В частности, он сможет принимать решения об эмиссии ценных бумаг, кроме акций.

Напоминаем:

Новый министр экономики Алексей Любченко считает, что министерству необходимо активизировать корпоративную реформу и дать новый толчок для работы экспортно-кредитного агентства, восстановить эффективную работу торгово-экономических миссий.

Правительства 31 марта принял постановление, которым увеличил уставный капитал "Экспортно-кредитного агентства" (ЭКА) до 2 миллиардов гривен путем докапитализации его на 1,8 миллиарда гривен.

Экономическая правда



Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

экспорт Минэкономики

powered by lun.ua
Материалы по теме
Кувейт открыл рынок для украинского молока 25 мая 2021, 16:40
Как покорить арабский рынок? 24 мая 2021, 13:28
Что ожидает Украину в Китае 17 мая 2021, 08:11
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!