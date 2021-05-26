Украинцы вложили в банки-участники Фонда гарантирования 10 миллиардов в апреле

В апреле 2021 года сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов выросла на 10,35 млрд грн, сейчас Фондом гарантируется 38,8% вкладов.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физлиц.

Сейчас Фонд гарантирует возмещение вкладов в сумме до 200 тысяч гривен, таким вкладам обладают 98% физлиц. Их общая сумма составляет 241,2 млрд грн, то есть 38,8% всех вкладов.

По состоянию на 1 мая общая сумма вкладов физических лиц, в том числе ФЛП, в банках-участниках Фонда составляет 621,65 млрд грн. Из общей суммы вклады в национальной валюте составляют 374,99 млрд грн, в иностранной валюте - 246,66 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,3%, а сумма их вкладов на 1 мая 2021 года составила 50,77 млрд грн (8,2% от общей суммы вкладов).

Напоминаем:

Фонд гарантирования вкладов физлиц хочет увеличить гарантированную сумму возмещения вдвое - до 400 тысяч гривен, в последний раз она увеличивалась в 2012 году.

Кабинет Министров на заседании 14 апреля поддержал проект закона о присоединении государственного Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физлиц.

Экономическая правда