Переход на получение пенсий в безналичной форме должно происходить постепенно и быть правом, а не обязательством людей - правительство закрепило это соответствующим постановлением.

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Еще один важный вопрос социальной сферы - доставка пенсий. Как я и обещал, такая доставка должна происходить максимально комфортно для людей.

Переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должно происходить постепенно, реализовываться как правило людей, а не обязательство. Сегодня закрепим это в соответствующем постановлении", - сказал премьер, открывая заседание.

Позже Кабмин поддержал соответствующее решение.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что "Укрпочта", как и раньше, будет доставлять пенсии в те населенные пункты, где по объективным причинам нельзя перевести на получение выплат через банковские карточки.

Вместе с тем премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что переход на получение пенсий в безналичной форме должен происходить постепенно и быть правом, а не обязательством людей.

Причиной стала принятое правительством Постановление 277, по которому с 1 сентября 2021 года пенсии и денежная помощь будут начисляться на банковский счет за исключением отдельных категорий лиц, для доставки пенсий которым будут проводить конкурсы среди поставщиков услуг.

Экономическая правда