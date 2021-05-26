Переход на получение пенсий с наличной на карточную форму будет происходить постепенно – Шмыгаль
Переход на получение пенсий в безналичной форме должно происходить постепенно и быть правом, а не обязательством людей - правительство закрепило это соответствующим постановлением.
Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.
"Еще один важный вопрос социальной сферы - доставка пенсий. Как я и обещал, такая доставка должна происходить максимально комфортно для людей.
Переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должно происходить постепенно, реализовываться как правило людей, а не обязательство. Сегодня закрепим это в соответствующем постановлении", - сказал премьер, открывая заседание.
Позже Кабмин поддержал соответствующее решение.
Напоминаем:
Ранее сообщалось, что "Укрпочта", как и раньше, будет доставлять пенсии в те населенные пункты, где по объективным причинам нельзя перевести на получение выплат через банковские карточки.
Вместе с тем премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что переход на получение пенсий в безналичной форме должен происходить постепенно и быть правом, а не обязательством людей.
Причиной стала принятое правительством Постановление 277, по которому с 1 сентября 2021 года пенсии и денежная помощь будут начисляться на банковский счет за исключением отдельных категорий лиц, для доставки пенсий которым будут проводить конкурсы среди поставщиков услуг.
Экономическая правда
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