Гривня снова ослабилась к доллару
Вторник, 25 мая 2021, 19:25
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 26 мая на уровне 27,46 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,66 грн (на 25 мая – 33,49 гривни).
Напоминаем:
25 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,43 - 27,45 гривни.
25 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,48 - 27,50 гривни.
Экономическая правда
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