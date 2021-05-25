Гривня снова ослабилась к доллару

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 26 мая на уровне 27,46 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,66 грн (на 25 мая – 33,49 гривни).

Напоминаем:

25 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,43 - 27,45 гривни.

25 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,48 - 27,50 гривни.

Экономическая правда