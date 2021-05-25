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Гривня ослабла на закрытии межбанка

Вторник, 25 мая 2021, 17:17
 

25 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,48 - 27,50 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,48 - 27,50 гривни;

Евро - 33,66 - 33,68 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,35 - 27,54 гривни. Евро покупают по 33,26 гривни, продают по 33,60 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,37 - 27,55 гривни, евро - 33,30 - 33,64 гривни.

Напоминаем:

25 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,43 - 27,45 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 25 мая на уровне 27,43 гривни.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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