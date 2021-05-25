Гривня ослабла на закрытии межбанка
25 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,48 - 27,50 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,48 - 27,50 гривни;
Евро - 33,66 - 33,68 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,35 - 27,54 гривни. Евро покупают по 33,26 гривни, продают по 33,60 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,37 - 27,55 гривни, евро - 33,30 - 33,64 гривни.
Напоминаем:
25 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,43 - 27,45 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 25 мая на уровне 27,43 гривни.
Экономическая правда
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