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Официальный курс на 24 мая: гривня несколько укрепилась

Пятница, 21 мая 2021, 19:39
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 24 мая на уровне 27,46 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,48 грн (на 21 мая - 33,52 гривни).

Напоминаем:

21 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,44 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 21 мая на уровне 27,47 гривни.

21 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,47 - 27,49 гривни.

Экономическая правда

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