Регулятор рассмотрит запрет импорта электроэнергии из РФ и Беларуси

Нацкомиссия по энергетике и тарифов 26 мая рассмотрит вопрос запрета импорта электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси - 15 мая регулятор получил полномочия ограничивать соответствующую пропускную способность.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Так, с 15 мая 2021 годавступил в силу закон, согласно которому регулятор получил полномочия ограничивать доступную пропускную способность в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества.

Отмечается, что ограничения импорта из РФ и Беларуси должно рассматриваться в комплексе мер для обеспечения безопасности электроснабжения. В частности, по соблюдению графиков накопления угля производителями для подготовки к осенне-зимнему периоду.

В НКРЭКУ добавили, что уже были проведены две встречи с Минэнерго, оператором "Укрэнерго" и компаниями-производителями электроэнергии. Одна из них - 19 мая, сразу после получения письма от Министерства энергетики.

Соответственно, на следующем заседании 26 мая Нацкомиссия рассмотрит проект постановления "О распределении пропускной способности межгосударственных связей".

Им предусматривается "временно ограничить доступную пропускную способность, что распределяется на суточных и месячных аукционах на 2021 год, в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества".

Вместе с этим предусматривается введение механизмов контроля за накоплением угля.

Напоминаем:

Министр энергетики Герман Галущенко направил обращение к НКРЕКП по ограничению импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества (РФ и Беларуси - ред.).

С 1 марта Украина возобновила экспорт электроэнергии с "острова Бурштынской ТЭС" в европейскую энергосистему ENTSO-E.

Сообщалось, что Украина 1 февраля возобновила импорт электроэнергии из России.

Украина вынуждена импортировать электроэнергию из РФ из-за присоединения к совместным энергосистем, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Экономическая правда