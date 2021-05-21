В первом квартале госбанки получили 3,2 миллиарда прибыли

Совокупный доход государственных банков по итогам первого квартала составил 3,2 млрд грн - все банки госсектора были прибыльными.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что наиболее прибыльным среди банков государственного сектора был Приватбанк - 2,4 млрд грн (21,8% прибыли всей банковской системы).

"Важно отметить, что в первом квартале текущего года возобновился рост кредитного портфеля клиентов банков государственного сектора.

По сравнению с 01.01.2020 он вырос на 3,5% (на 7,6 млрд грн). При этом росли кредитные портфели как юридических, так и физических лиц (на 3,0%, или на 4,9 млрд грн и 4,9%, или на 2,7 млрд грн соответственно)", - говорится в сообщении.

В Мнфини добавили, что также наблюдалось незначительное сокращение объема средств физических лиц: на 0,67%, или на 2,8 млрд грн на фоне роста средств юридических лиц на 0,5%, или на 1,5 млрд грн соответственно.

Напоминаем:

В течение января-марта 2021 года украинские банки заработали 10,9 млрд гривень чистой прибыли - это в пять раз больше результат последнего квартала в прошлом году.

Среди украинских банков высокие прибыли в первом квартале 2021 года получил государственный ПриватБанк, наибольшие убытки - Правэкс-Банк.

Экономическая правда