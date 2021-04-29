Банки заработали 11 миллиардов за первый квартал года – НБУ

В течение января-марта 2021 года украинские банки заработали 10,9 млрд гривень чистой прибыли - это в пять раз больше результат последнего квартала в прошлом году.

Об этом сообщает Нацбанк.

Если сравнивать с первым кварталом 2020 года, то доходы банков сократились на 32% - тогда банки заработали 16 млрд грн.

"Основным фактором, который сдерживал рост доходности сектора в I квартале, были изменения справедливой стоимости ценных бумаг", - пояснили в НБУ.

Совокупный результат от операций купли-продажи и переоценки составил "минус" 5,1 млрд грн по сравнению с положительным результатом в 7,7 млрд грн в I квартале 2020 года.

В то же время, говорят в регуляторе, на 58,3% сократились резервы банков под ожидаемые убытки и составляют 2 млрд грн. В соответствующий период в прошлом году резервы составляли 4,7 млрд грн.

Отмечается, что в результате постепенного восстановления спроса на банковские услуги при снижении стоимости фондирования чистый процентный доход в годовом измерении вырос на 21,9%. Рост безналичных операций позволил увеличить чистый комиссионный доход за январь-март на 15,1% г / г.

Объемы чистых процентных и комиссионных доходов сегодня являются достаточными для покрытия административных расходов большинства банков, добавляют в НБУ.

По состоянию на 1 апреля 2021 года из 73 платежеспособных банков 66 банков были прибыльными, убытки получили лишь 7 банков на общую сумму 0,1 млрд грн. Прибыль сектора стала менее концентрированным: пять самых банков сформировали 57% прибыли по сравнению с 83% по итогам 2020 года.

Напоминаем:

Среди украинских банков высокие прибыли в первом квартале 2021 года получил государственный ПриватБанк, наибольшие убытки - Правэкс-Банк.

Экономическая правда